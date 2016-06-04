Санкт-Петербург, 4 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Реставрационные работы, которые ведутся в Ладожской крепости (село Старая Ладога Волховского района Ленинградской области), являются не только вкладом в сохранение культурных ценностей, но и инвестициями в будущее, в патриотическое воспитание молодежи. Об этом 3 июня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владислав Краев ИА REGNUM Ладожская крепость

Глава региона выступил на международной конференции «Культурно-исторические ценности Старой Ладоги», приуроченной к началу юбилейных мероприятий 900-летия Ладожской крепости и Успенского собора Свято-Успенского девичьего монастыря.

Дрозденко отметил, что за четыре года — с тех пор, как крепость перешла в собственность Ленобласти, уже проведены проектные, археологические и реставрационные работы на сумму более 327 млн рублей.

«Старая Ладога — уникальное сокровище древней Руси. И основная задача нашего региона — создание там, на берегах Волхова, единого центра туризма и культуры. Это позволит нам показать богатейшую историю Ленинградской области как соотечественникам, так и зарубежным гостям. В свою очередь, туристические потоки повлияют на развитие малого и среднего бизнеса и улучшение качества жизни жителей Старой Ладоги и всего Волховского района», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Историко-культурное достояние села Старая Ладога состоит из более чем ста памятников VIII — XIX веков. В их числе — 75 объектов культурного наследия федерального значения (включая 55 объектов археологического наследия). К наиболее значимым из них относятся ансамбли крепости Старая Ладога, Никольского мужского и Успенского женского монастырей.

Во исполнение указания президента России в селе Старая Ладога создается туристско-рекреационный кластер. В рамках проекта, рассчитанного на 2016−2018 годы, на строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры предусмотрены средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Планируется, что к концу 2018 года на территории кластера будут построены: презентационный проект «Староладожская дача», спортивно-туристический комплекс в деревне Извоз на 40 мест, туристический комплекс в деревне Обухово, кемпинг в деревне Княщина на 48 мест, туристический комплекс в деревне Трусово, включающий в себя строительство гостиницы, ресторана и других объектов, а также Васильевский скид с калейным домом и беседкой и гостевой дом в селе Старая Ладога.

Также будет благоустроена 655-метровая набережная в Старой Ладоге, соединяющая ряд туристских объектов. Кроме того, будут проведены дноуглубительные и берегоукрепительные работы, устроены водные подходы к причальному сооружению и пассажирский причал в селе Старая Ладога на реке Волхов, построен комплекс обеспечивающей инфраструктуры для объектов туристской инфраструктуры, реконструирована автомобильная дорога регионального значения «Мурманское шоссе — Трусово — 2 км».

Ладога, как считают историки, первая столица русского государства, была основана в 753 году на берегу реки Волхов. Появление Успенского монастыря относят к периоду между 1040—1116 годами. Его сохранившаяся и ныне действующая Соборная Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы возводилась одновременно с каменной крепостью, и в нынешнем году оба объекта встречают свое 900-летие. Старая Ладога занимает особое место в проекте «Серебряное ожерелье России».

Предстоящим летом в Ленобласти пройдет множество мероприятий, посвященных юбилею Ладожской крепости и Успенского собора, в том числе фестивали, конференции, выставки, конкурсы, гашение почтовых марок и другие.