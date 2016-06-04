Вашингтон, 4 июня, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заплатило своим информаторам — бывшему сотруднику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталию Степанову и его жене бегунье Юлии Степановой, которые спровоцировали расследование о применении допинга в России. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает Reuters.

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Голословные заявления четы Степановых легли в основу псевдодокументального фильма германского телеканала ARD о допинге в российском спорте. На основании этого фильма было инициировано расследование WADA, которое якобы вскрыло массовые случаи использования допинга в российском спорте.

Теперь WADA решило заплатить Степановым за эту «информацию». «Мы усиливаем нашу программу таким образом, чтобы привлечь больше спортсменов, персонала и других людей, которые располагают ценной информацией», — заявили в агентстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года деятельность РУСАДА была приостановлена, так как совет WADA признал несоответствие российского агентства кодексу организации.

После этого Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF) исключила из своего состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики на неопределенный срок. Будут ли российские легкоатлеты участвовать в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, решит совет IAAF, который пройдет в Вене 17 июня.