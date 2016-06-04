Санкт-Петербург, 4 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Мотоциклист с пассажиркой на заднем сидении врезался в экскурсионный автобус на Васильевском острове Санкт-Петербурга утром 4 июня. Байкер погиб, девушка в больнице.

pixabay.com Мотоцикл. ДТП

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информация о ДТП поступила в 09:20 от дома 1 по Железноводской улице.

«Произошло столкновение автобуса и мотоцикла марки Honda. Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как отмечали очевидцы в соцсетях, после столкновения мотоцикл загорелся, а на месте ДТП остались лежать два тела в мотоциклетных шлемах, без признаков жизни.

Позже стало известно, что молодой человек, управлявший мотоциклом, скончался на месте происшествия, а девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал.

По сообщению регионального управления ГИБДД, ДТП произошло в 8:50. «По предварительным данным, водитель автобуса, выполняя левый поворот, не пропустил ехавший в прямом направлении мотоцикл, в результате чего произошло столкновение», — пишет сайт «Водитель Петербурга». По факту аварии проводится проверка.