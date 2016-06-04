Москва, 4 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в двойном убийстве на улице Смоленской в центре Москвы. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба московского управления СК России.

pixabay.com Убийство

Напомним, московская полиция обнаружила два трупа с колото-режущими ранами в квартире на Смоленской улице в центре столице. По данным полиции убийство было совершено 3 июня вечером. Жертвами оказались две женщины 26 и 28 лет.

Сообщается, что по подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1980 года рождения. Если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение. Мотивы подозреваемого не называются.