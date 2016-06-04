Иркутск, 4 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Аларскую районную больницу с жалобами на состояние здоровья обратились восемь человек, которые пояснили, что употребили продукцию компании «Страна советов», приобретенную в магазине поселка Кутулик, после чего почувствовали недомогание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Иркутской области. Пациентам поставлен диагноз «гастроэнтерит (кишечная инфекция)». Их состояние стабильное, от легкого до среднего.

pixabay.com В больнице

По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным установлено, что пострадавшие приобрели в магазине холодец. Среди них трое детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашивается руководство и работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.