В Приангарье восемь человек отравились холодцом из магазина
Иркутск, 4 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Аларскую районную больницу с жалобами на состояние здоровья обратились восемь человек, которые пояснили, что употребили продукцию компании «Страна советов», приобретенную в магазине поселка Кутулик, после чего почувствовали недомогание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Иркутской области. Пациентам поставлен диагноз «гастроэнтерит (кишечная инфекция)». Их состояние стабильное, от легкого до среднего.
По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным установлено, что пострадавшие приобрели в магазине холодец. Среди них трое детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашивается руководство и работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.