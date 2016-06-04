Москва, 4 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации хочет усилить контроль над техническим осмотром автомобилей в связи увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных машин. Проект поправок в законодательство, предложенных МВД, опубликован сегодня, 4 июня, на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Техосмотр

В обосновании к поправкам сказано, что ситуация с аварийностью с участием технически неисправных транспортных средств ухудшается. Особенно с участием легковых автомобилей и мотоциклов.

По данным МВД число погибших в подобных ДТП за последние четыре года существенно возросло: погибших стало на 256 человек больше (рост на 91%), раненных — на 2282 человека (156%).

Чаще всего подобные ДТП происходят из-за неисправности тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

Напомним, ранее за техосмотр транспортных средств отвечало МВД. Однако из-за размаха коррупции в этой области власти передали функцию техосмотра частным фирмам. Теперь техосмотр превратился в формальную процедуру.