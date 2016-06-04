Тбилиси, 4 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 6−9 июня посетит с рабочим визитом Страсбург и Брюссель. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

По ее информации, Георгий Маргвелашвили примет участие в заседании комитета Европарламента по внешним отношениям, на котором выступит с докладом о взаимоотношениях между Евросоюзом и Грузией.

В рамках рабочего визита в Брюссель, который пройдет 8−9 июня, запланированы встречи президента Грузии с выпокопоставленными представителями ЕС и НАТО. В частности, Георгий Маргвелашвили встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и еврокомиссаром по вопросам соседской политики и расширения ЕС Йоханнесом Ханом.

В ходе визита президента также запланирован торжественный прием в связи с юбилеем восстановления независимости Грузии.