Тбилиси, 4 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что те замечания, которые содержатся в опубликованном 1 июня отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, необходимо признать и обязательно учесть. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Всё учтём!

«Подчеркнем еще раз то, о чем говорили неоднократно: выборы — это тест на демократию, который должно сдать государство. Соответственно, президент заявляет, что с его стороны будут приняты все меры, чтобы эти выборы прошли в мирной и справедливой среде», — заявила Мишвеладзе.

По ее словам, для президента и его администрации важны те необходимые законодательные изменения, о которых говорится в отчете ОБСЕ.

«Попытки достижения соглашения между политическими игроками по улучшению избирательного законодательства начались полтора года назад. В этот процесс включились все политические силы, кроме «Грузинской мечты», что было совершенно непонятным решением. О необходимости изменений по этому конкретному вопросу президент говорил неоднократно, в том числе и в своем выступлении перед парламентом», — напомнила пресс-спикер.

Как сообщалось ранее, миссия БДИПЧ ОБСЕ по оценке потребностей Грузии в преддверии парламентских выборов 2016 года опубликовала пространный отчет по итогам визита в Грузию в апреле текущего года. Документ содержит критические замечания относительно внутриполитической ситуации в стране, указывает на определенные риски, которые могут нанести урон как предвыборному процессу, так и самим выборам. Миссия отмечает наличие в Грузии насильственного фона, фактов давления на СМИ, публикации тайных видеозаписей.