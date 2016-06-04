Вашингтон, 4 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов США Адама Шубин в ближайшее время отправится в Париж и Берлин, где он будет «убеждать» власти Старого Света продлить санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 4 июня, пишут «Известия».

ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что в Париже и Берлине Шубин проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами и министрами финансового сектора ключевых стран ЕС. Основным аргументом, которым Шубин будет убеждать Евросоюз продлить санкции против России, будет полное выполнение Россией Минских соглашений.

Напомним, Запад считает, что Россия является стороной конфликта на Украине и должна выполнить Минские соглашения. Однако, в самих Минских соглашениях ничего про Россию не сказано и никаких пунктов, которые могла бы выполнить Россия, там нет.

Евросоюз должен принять решение о санкциях против России в течение июня. Если решение будет принято, то санкция будут продлены на шесть месяцев.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит никаких оснований для отмены или ослабления антироссийских санкций. Некоторые страны Евросоюза, в частности — Словакия, Кипр, Греция, Италия и Венгрия — выступают за ослабление или вообще отмену санкций против России. Эти страны требует не продлять санкции автоматически, а провести широкую политическую дискуссию в Евросоюзе по этому вопросу.