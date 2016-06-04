Берлин, 4 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Нынешний президент Германии Иоахим Гаук решил не баллотироваться на второй срок. Об этом сегодня, 4 июня, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Цитата из к/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Пора на заслуженный отдых

Сообщается, что 76-летнй президент Гаук 6 июня проведет закрытую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и сообщит ей причину своего решения не выдвигаться в президенты Германии.

Ожидается, что 7 июня Гаук сообщит об этом общественности. По данным издания, причинами, по которым Гаук не хочет вновь баллотироваться в президенты Германии — это его преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

Напомним, срок полномочий Гаука истекает в 2017 году. Правящая в Германии коалиция ХДС/ХСС и СДПГ выступает за то, чтобы Гаук остался на второй срок. При этом рейтинг самой коалиции впервые упал ниже 50%.

Стоит отметить, что президента Германии выбирает Федеральное собрание — специальный орган, который созывается для этих целей. Выборы проходят раз в четыре года. Федеральное собрание состоит из 1240 делегатов. Половина из них — депутаты бундестага, половина — представители парламентов федеральных земель. Кандидатов в президенты определяют политические партии.

В Германии президент не обладает серьезными политическими полномочиями, а выполняет лишь представительские функции.