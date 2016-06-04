Вашингтон, 4 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Власти США призывают правительство Украины расследовать факты нарушения прав человека, обозначенные в докладе Организации Объединенных Наций и наказать виновных. Об этом накануне, 3 июня, заявил официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер.

ИА REGNUM Заметают следы

Он подчеркнул, что США призывают украинские власти обеспечить своевременное, глубокое и прозрачное расследование, касающееся всех людей, ответственных за предполагаемые преступления, которые указываются в докладе ООН.

Напомним, 3 июня помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что мониторинговая миссия Всемирной организации продолжает получать множественные свидетельства о пытках, жестоком обращении и неправомерных задержаниях со стороны Службы безопасности Украины в зоне конфликта в Донбассе.

СБУ поспешило откреститься от этих обвинений. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство отрицает использование пыток и жестокого обращения с задержанными в зоне конфликта в Донбассе. Гитлянская заявила, что в СБУ «шокированы» докладом ООН.

Официальный Запад все более трезво начинает смотреть на нынешнюю Украину и требует прекратить беспредел в этой стране. Однако именно действия западных стран, прежде всего США и их сателлитов, привели к нынешнему положению вещей на Украине. При этом критический взгляд на Украину вовсе не означает, что Запад решил что-то изменить в своих отношениях с Россией.