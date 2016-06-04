Чебоксары, 4 июня, 2016, 08:27 — ИА Регнум. «Партия Роста» на выборах в Госдуму ставит задачу преодолеть «барьер по спискам, то есть получить до 10%» голосов, а по итогам выборов в Госсовет Чувашии сформировать фракцию. Ставка будет сделана на электорат, который поддерживает «правые идеи», но который «из принципиальных соображений никогда не будет голосовать за «Единую Россию». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции в Чебоксарах бизнес-омбудсмен России, лидер партии Борис Титов.

Фото Сергея Коробко Борис Титов на центральном рынке в Чебоксарах

Основная часть пресс-конференции была посвящена политическим планам и предстоящим выборам. Борис Титов напомнил, что главная цель партии — «быстрая смена экономического курса». «Мы не есть проект Кремля, мы самостоятельно приняли решение», — заявил бизнес-омбудсмен.

В настоящее время создано 80 региональных отделений, «очень сильное» реготделение в Севастополе. «Есть единороссы. Достаточно много людей, которые сдают партийные билеты», — заверил Титов.

Чувашское представительство возглавляет соучредитель агрофирмы «Слава картофелю» Александр Капитонов, который в июне написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». «В двух партиях нельзя быть одновременно», — пояснил бизнесмен. И несколько раздражённо отреагировал на реплику о том, остался бы в двух партиях, если бы можно: «Давайте не будем говорить, если бы да кабы».

Говоря о партийных перспективах по Чувашии, Борис Титов сообщил, что «мы должны преодолеть барьер по спискам, то есть получить до 10%». «Это наша важная цель. Плюс мы должны провести как минимум одного одномандатника. Кроме этого, мы участвуем в выборах в Госсовет, и хотим сформировать фракцию в Госсовете», — сказал лидер партии.

Александр Капитонов добавил, что «наши планы и цели амбициозные», и в Госсовет планируется выдвинуть кандидатов по каждому одномандатному округу. «Хотим выиграть в 5−7 округах. Это наша цель, задача. На выборах в Госдуму участвуем в двух округах, по одному из них тоже хотим выиграть», — сказал лидер чувашского отделения партии, отметив, что «выборы 18 сентября 2016 год для нас это — испытание на прочность».

В партии считают, что основной его электорат — молодёжь. «Это приблизительно 14% населения страны, которая высказывалась за «правые» идеи, демократические свободы, но при этом они категорически не будут голосовать за «Единую Россию». Они раньше голосовали за «правые» партии — яблоко, СПС, «Демвыбор», но в последнее время практически не ходили на выборы. Они один раз вышли проголосовать за «Справедливую Россию», когда она дала альтернативу, то есть там был хороший список потенциальных демократов, серьёзные демократические идеи. Тогда у «Справедливой России» был большой кредит доверия: они получил 12%, имея 2% за 2 месяца до выборов — это тоже нас вдохновляет на подвиги. Но потом они в общем разочаровали», — говорит Борис Титов.

Отметим, что в ходе визита Борис Титов провел серию встреч с предпринимателями Чувашии, посетил «Вурнарский завод смесевых препаратов», торговый комплекс «Центральный» и Торгово-промышленную палату республики. Также состоялась встреча с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Комментируя состояние дел в Чувашии в части нарушения прав предпринимателей, Борис Титов высказал мнение, что «состояние, наверное, чуть лучше среднего: обращений становится меньше, чем раньше, хотя их достаточно большое количество: «Общее число обращений по небольшой республике — более 600».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет.