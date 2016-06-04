Германия, 4 июня, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Германии молния ударила в место проведения рок-фестиваля Rock am Ring, пострадали 42 человека. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает BNO News со ссылкой на организаторов мероприятия.

mariluna Молния

Сообщается, что инцидент произошел вечером 3 июня. Фестиваль проходит в городе Мендинг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. На фестивале присутствовали более 90 тысяч человек.

Когда молния ударила, концерт был прерван, но спустя полтора часа выступления продолжились. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарная служба и германское отделение Красного креста.

Rock am Ring — это один из крупнейших мировых рок-фестивалей, который проходит в Германии в первые выходные июня и длится четыре дня. Свою историю фестиваль начал в 1985 году.

Стоит отметить, что это уже не первый случай удара молнии по месту проведения фестиваля. Аналогичный случай произошел в прошлом году. Тогда были госпитализированы 12 человек. На место проведения фестиваля обрушился сильнейший ливень, переросший в шторм. Ветер снес огромный палаточный лагерь и металлические конструкции. Молнии били одна за другой с секундным интервалом.