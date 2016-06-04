США, 4 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Легендарный американский боксер Мохаммед Али умер на 75-м году жизни в одном из госпиталей города Финикса. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает портал NBC.

Dutch National Archives Мохаммед Али. 1966

Напомним, 2 июня стало известно, что Мохаммед Али госпитализирован из-за проблем с органами дыхания. Официальный представитель легендарного боксера Боб Ганнелл сперва заявил, что Али потребовалась недолговременная госпитализация из-за проблем с легкими.

Позже стало известно, что проблемы со здоровьем у Али оказались куда более серьезными. Накануне врачи сообщили, что Али при смерти. Известно, что с 1980-х Али страдал болезнью Паркинсона.

Али был чемпионом Олимпиады 1960-го года, а также абсолютным чемпионом мира. За свою профессиональную карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них нокаутом) и потерпев пять поражений. Имя Мохаммеда Али стало символом профессионального бокса. Именно Али придумал тактическую схему «руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Эта схема используется в боксе и поныне.

В 1999 году Али был признан «Спортсменом века».