Чебоксары, 4 июня, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Чувашия заняла седьмое место в экологическом рейтинге регионов России, составленном общественной природоохранной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2016 года. Возглавила рейтинг Тамбовская область, аутсайдерами стали Челябинская и Свердловская области, сообщается на сайте организации.

ИА REGNUM

В десятку лидеров вошли Тамбовская область, Алтай, Белгородская и Ульяновская области, Алтайский край, Чукотский АО, Чувашия, а также Курская, Томская и Тюменская области. Почти все лидеры рейтинга сохранили свои позиции по сравнению с весной 2015 года. Исключением стала Тюменская область, которая поднялась на два места. Последние места в рейтинге заняли Свердловская, Челябинская и Ленинградская области.

Экологический рейтинг субъектов РФ ведётся с 2007 года. При его составлении учитываются природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы. Расчет осуществляется информационно-аналитической системой на основании расчета индикаторов и индексов регионов. В банке данных ИАС регистрируются значимые события в эко-, социо‑ и техносфере, а также оценки состояния окружающей среды профильными контролирующими органами и компетентными специалистами.