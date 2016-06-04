Москва, 4 июня, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Октябрьская» и «Проспект Мира» будет закрыт в воскресенье, 5 июня, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

mos.ru Метро

В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Медведково» — «Проспект Мира» и «Октябрьская» — «Новоясеневская».

На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будет закрыта станция «Сухаревская». «Проспект Мира» и «Октябрьская» будут работать как конечные станции с пересадками на одноименные Кольцевой линии.

Работа закрытых станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 6 июня.