Лос-Анджелес, США, 4 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Награды, костюмы и личные вещи американской певицы Уитни Хьюстон будут выставлены на аукцион, передаёт агентство Reuters.

lipstiq.com Уитни Хьюстон — американская певица

Как сообщил аукционный дом Heritage Auctions, среди лотов на торгах, которые пройдут 24−25 июня в Лос-Анджелесе, будут, в частности, награды «Эмми» и American Music Award, полученные певицей в 1986 и 1988 годах, платиновые и золотые диски Уитни Хьюстон в рамках.

Кроме того, с молотка продадут подвенечное платье, в котором певица выходила замуж за Бобби Брауна в 1992 году, сценические костюмы и украшения. Продать планируется также паспорт певицы образца 1985 года и её пластиковые карты.

Ожидается, что общая прибыль от торгов составит не менее 500 тысяч долларов.

Напомним, Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в возрасте 48 лет.