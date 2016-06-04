Улан-Удэ, 4 июня, 2016, 04:53 — ИА Регнум. В результате пожара в посёлке Северомуйске Муйского района Бурятии 43 человека остались без жилья. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

top55.info Пожар в деревянном доме

Уточняется, что всего огнём уничтожено 17 домов, из которых два нежилые. На данный момент распространение пожара остановлено. «От уничтожения огнём удалось отстоять основную часть поселка — 63 дома и соцобъект — сельский дом культуры», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всех жителей — 262 человека — удалось своевременно эвакуировать. Сообщается, что все они разместились у своих родственников и знакомых.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 3 июня произошёл пожар в одном из заброшенных деревянных домов в Северомуйски. В условиях сильного ветра и сухой погоды огонь быстро перекинулся на соседние дома и постройки. Как отметили в МЧС, причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.