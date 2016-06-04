Пожар в бурятском посёлке оставил без жилья 43 человека
Улан-Удэ, 4 июня, 2016, 04:53 — ИА Регнум. В результате пожара в посёлке Северомуйске Муйского района Бурятии 43 человека остались без жилья. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Уточняется, что всего огнём уничтожено 17 домов, из которых два нежилые. На данный момент распространение пожара остановлено. «От уничтожения огнём удалось отстоять основную часть поселка — 63 дома и соцобъект — сельский дом культуры», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всех жителей — 262 человека — удалось своевременно эвакуировать. Сообщается, что все они разместились у своих родственников и знакомых.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 3 июня произошёл пожар в одном из заброшенных деревянных домов в Северомуйски. В условиях сильного ветра и сухой погоды огонь быстро перекинулся на соседние дома и постройки. Как отметили в МЧС, причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.