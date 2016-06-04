Буэнос-Айрес, 4 июня, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри вечером 3 июня был доставлен в больницу с сердечной аритмией. Об этом сообщает газета La Nación со ссылкой на источники в окружении главы государства.

minutosantafe.com.ar Маурисио Макри — президент Аргентины

По информации издания, президент почувствовал себя плохо во время встречи с журналистами в своей резиденции. Он был доставлен в больницу Clinica de Olivos.

Отмечается, что состояние здоровья Маурисио Макри не представляет опасности. В ближайшее время он будет выписан после проведения обследования.