Вашингтон, 4 июня, 2016, 04:10 — ИА Регнум. В результате столкновения двух школьных автобусов в Вашингтоне пострадали более двадцати учащихся и водитель, передаёт Associated Press.

observer-reporter.com ДТП с участием двух школьных автобусов в США

По информации агентства, авария произошла на остановке возле одной из школ. Водитель одного из автобусов с детьми резко сдал назад, в результате чего совершил столкновение с другим автобусом.

Сообщается, что 11 школьников были доставлены в больницу, полученные ими травмы не представляют угрозу жизни. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.