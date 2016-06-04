Амстердам, 4 июня, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Первые результаты уголовного расследования катастрофы малайзийского Boeing 777 на Украине будут опубликованы осень этого года, сообщила прокуратура Нидерландов.

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Как отметили в следственной группе, расследование находится в продвинутой стадии, однако решение некоторых вопросов потребовало больше времени, чем предполагалось.

Уточняется, что отчёт не будет представлять собой окончательные результаты расследования. Следственная группа планирует обнародовать подробные данные об оружии, из которого был сбит авиалайнер.

Напомним, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года вблизи Донецка. На борту воздушного судна находились 298 человек. Никто из них не выжил.

Уголовное расследование трагедии ведёт совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.