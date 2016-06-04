Госдеп США призвал Украину расследовать пытки задержанных СБУ
Вашингтон, 4 июня, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Вашингтон призывает Киев расследовать случаи применения пыток к задержанным со стороны СБУ, информация о которых приведена в докладе мониторинговой миссий ООН по правам человека. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы призываем правительство Украины обеспечить своевременное, глубокое и прозрачное расследование и соответствующее судебное преследование всех лиц, ответственных за предполагаемые случаи злоупотребления своими полномочиями, включая те, которые описаны в докладе ООН», — приводит слова Тонер пресс-служба Госдепартамента США.
Как передавало ИА REGNUM, в преддверии публикации 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине Иван Шимонович заявил, что на территории страны существует пять секретных центров содержания заключённых.
Доступ в эти центры представителям миссии не дали. Шимонович пояснил, что помимо особых центров, Служба безопасности Украины (СБУ) применяет пытки к заключенным во многих управлениях, куда миссию также не пустили. Например, доступа нет в управления в Краматорске и Мариуполе, где сотрудников СБУ подозревали в пытках задержанных.
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