Москва, 4 июня, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Пожар в складском ангаре произошёл в ночь на 4 июня рядом с Парком Победы на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

zele.ru Пожарный поезд

По информации ведомства, возгорание произошло около полуночи в отдельностоящем ангаре на улице Братьев Фонченко. Огнём была охвачена площадь в 300 квадратных метров. Около 01:30 пожар удалось ликвидировать. В настоящее время проводится разбор сгоревших конструкций.

«Со слов администрации в здании людей нет. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении были задействованы одиннадцать расчётов пожарных и спасателей, а также пожарный поезд, так как загоревшийся склад расположен поблизости от железнодорожной ветки.