Москва, 4 июня, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) 3 июня захватили два населённых пункта на территории сирийской провинции Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cristian Iohan Ştefănescu Сирийская девочка

Как отмечается, на северо-востоке провинции террористы подвергли миномётному обстрелу позиции подразделений сирийских вооружённых сил в районах населённых пунктов Икко, Ард-эль-Вата, Зайтунжик и дважды атаковали позиции подразделений сирийских вооружённых сил в направлении на Сараф и Кинсиббу.

«В результате одной из таких атак, после массированной артиллерийской подготовки из РСЗО и миномётов и при поддержке бронетехники и автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, террористам удалось захватить населённые пункты Кара-Джагез и Хашхаша», — говорится в документе.

В провинции Хомс подразделениями сирийских вооружённых сил были предотвращены попытки наступления боевиков в районе города Нарб-Нафса.

Также сообщается, что самолёты ВКС России продолжают наносить удары по нефтяным объектам, контролируемым террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). В минувшие сутки были уничтожены четыре объекта незаконной добычи нефти, находившиеся северо-западнее города Ракка.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.