Москва, 4 июня, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Более двухсот боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) 3 июня незаконно перешли сирийско-турецкую границу в районе населённого пункта Бейсун и атаковали позиции сирийских вооружённых сил. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что в районе населённого пункта Бинниш провинции Идлиб отмечено значительное скопление боевиков группировки общей численностью около 1000 человек.

«На вооружении террористических формирований имеются автомобили с установленными крупнокалиберными пулемётами ДШК и до 25 зенитных установок. По сообщениям местных жителей террористы отбирают продукты питания и направляются в район населённого пункта Хан-Туман провинции Алеппо», — говорится в документе.

По информации, поступившей от жителей населённого пункта Мареаа провинции Алеппо и близлежащих к нему районов, боевики Сирийской свободной армии беспрепятственно передвигаются через блок-посты и районы населённых пунктов контролируемых террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

В бюллетене отмечается, что данная информация подтверждает контакты командиров вооружённых формирований Сирийской свободной армии с террористами с целью сговора для сдерживания наступления афринских курдов на данный населённый пункт.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.