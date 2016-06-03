Сейлем, США, 4 июня, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Железнодорожный состав с нефтью сошёл с рельсов в американском штате Орегон. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

Уточняется, что авария произошла возле населённого пункта Мосиер на севера штата. После схода поезда с рельсов несколько цистерн загорелись, над районом аварии поднялся стол густого дыма.

Жителей близлежащих домов было решено эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего на данный момент выясняются.