Монтевидео, 4 июня, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Резиденция президента Уругвая Табаре Васкеса была эвакуирована из-за угрозы взрыва, передаёт портал Subrayado.

Agencia de Noticias ANDES Табаре Васкес

Как сообщается, неизвестный позвонил по телефону в экстренную службу и заявил, что установил бомбу в президентской резиденции. Спустя некоторое время этот же человек позвонил ещё раз и сообщил, что также заложил бомбу в расположенном поблизости колледже «Сан-Пабло».

Оба здания были эвакуированы. Обследовавшие территорию специалисты-взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили. Полиция в настоящее время предпринимает меры по розыску звонившего.

Где находился в момент инцидента президент Уругвая Табаре Васкес, не уточняется.