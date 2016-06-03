Берн, 4 июня, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что со временем вернётся в Россию, однако конкретных сроков называть не стал. «Я не только не исключаю, я абсолютно убежден, что вернусь в Россию», — сказал он в интервью Euronews.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (граффити)

При этом Ходорковский отметил, что вопрос о том, «какой пост занять или не занимать никакого поста», его в настоящее время «волнует мало».

По словам, экс-главы ЮКОСа, он видит своей задачей в «сформировать команду, которая сможет провести необходимые реформы в переходный период для того, чтобы провести первые честные выборы».

Напомним, Михаил Ходорковский после того, как был помилован и освобождён из тюрьмы, проживает в Швейцарии, где он получил вид на жительство. В декабре 2015 года ему было предъявлено заочное обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина.

Национальное бюро Интерпола в России объявило Ходорковского в международный розыск, однако генеральный секретариат организации отклонил запрос российской прокуратуры.