Женева, Швейцария, 4 июня, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформировала специальную экспертную комиссию с целью оценки возможных рисков для поведения Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в связи с распространением вируса Зика в Бразилии, передаёт Associated Press.

Олимпийский флаг

Как сообщила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан, экспертной комиссии предстоит дать свою оценку рискам проведения Олимпийских игра в запланированные сроки. При этом она не исключила, что ВОЗ может принять решение об переносе сроков или отмене летних Игр, если соответствующая рекомендация будет получена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бразилии неоднократно выражали уверенность, что вирус Зика не создаёт угроз для спортсмен и гостей Олимпиады. Вместе с тем, беременным женщинам бразильскими властями было рекомендовано воздержаться от посещения Олимпийских игр.

Напомним, летние Олимпийские игры должны пройти с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро. Олимпийский футбольный турнир пройдёт также и в других городах Бразилии — Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.