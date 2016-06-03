Улан-Удэ, 4 июня, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Более десяти домов охвачено пожаром в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Эгберт Ливенс ван дер Пул. Пожар в деревне. Первая половина XVII века

По информации ведомства, вечером 3 июня поступила информация о пожаре в одном из деревянных домов в населённом пункте. «Сильный ветер и сухая погода способствовали молниеносному распространению огня. Он перекинулся на соседние дома и постройки», — сообщили в МЧС.

Жильцов домов эвакуировали в местную школу, некоторых разместились у своих родственникам. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что тушение осложняется порывистым ветром. В борьбе с огнём задействованы 112 человек и 13 единиц техники. Из населённого пункта Таксимо направлен пожарный поезд, также в тушении пожара планируется задействовать авиацию МЧС России.

Читайте также: Лесные пожары в Бурятии: возбуждено 32 уголовных дела