Киев, 4 июня, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Киев изучает доклад Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правам человека о применении пыток к задержанным со стороны Службы безопасности Украины. Об этом говорится в комментарии, распространённом 3 мюня пресс-службой МИД Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mindsay Mohan Тюремная камера

«Позиция Украины остаётся неизменной — никакие нарушения прав человека, независимо от того, кем и где они совершены, не должны оставаться безнаказанными. В этой связи мы также ценим внимание миссии к сообщениям о возможных злоупотреблениях и нарушениях со стороны силовых структур Украины и тщательно изучаем предоставленные рекомендации», — заявили в украинском ведомстве.

Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская в интервью «Радио Свобода» заявила, что ведомство «действует в рамках законодательства, и о секретных тюрьмах на территории страны не может быть и речи». По её словам, данный вопрос будет обсуждаться на встрече председателя СБУ Василия Грицака и помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича.

Как передавало ИА REGNUM, в преддверии публикации 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине Иван Шимонович заявил, что на территории страны существует пять секретных центров содержания заключённых.

Доступ в эти центры представителям миссии не дали. Шимонович пояснил, что помимо особых центров, Служба безопасности Украины (СБУ) применяет пытки к заключенным во многих управлениях, куда миссию также не пустили. Например, доступа нет в управления в Краматорске и Мариуполе, где сотрудников СБУ подозревали в пытках задержанных.

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