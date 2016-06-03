Тбилиси, 4 июня, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 3 июня подписал и опубликовал указ о назначении даты парламентских выборов.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Как заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, в соответствии со статьей 73-ей, пункт 2 Конституции Грузии и статьей 108, часть 2 Избирательного кодекса Грузии, очередные парламентские выборы назначены на 8 октября 2016 года.

На этот же день президент назначил и очередные выборы Верховного Совета Аджарской автономной республики.

Подписанный президентом указ в тот же день был направлен премьер-министру. «В предусмотренный законом срок мы ожидаем от премьера контрасигнации», — сообщила Мишвеладзе.

Как сообщалось ранее, президент Георгий Маргвелашвили после встречи с премьером Георгием Квирикашвили еще 5 апреля объявил о назначении парламентских выборов на 8 октября, а начало избирательной кампании — на 8 июля. Документ был направлен на контрасигнацию премьеру. Но выяснилось, что такая поспешность объявления даты выборов и издания указа противоречила Конституции и законодательству страны, о чем заявили неправительственные организации, эксперты и оппозиционные политики. Премьер прислушался к их мнению и отказался от контрасигнации документа, вернув его президенту. Между главой государства и главой правительства чуть не возник конфликт, но сторонам удалось его «уладить», и было решено, что дату назначения выборов президент объявит в начале июня.