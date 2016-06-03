Германия, 4 июня, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала стремление к созданию экономической зоны от Лиссабона до Владивостока. Об этом Меркель заявила в городе Гюстров на съезде отделения Христианско-демократического союза земли Мекленбург — Передняя Померания.

ИА REGNUM

Меркель заявила, что она выступает за то, чтобы Россия постепенно сближалась с евросоюзным экономическим пространством, чтобы «мы в конечном итоге имели общую экономическую зону от Владивостока до Лиссабона».

При этом госпожа Меркель подчеркнула, что Евросоюз не может поступиться собственными принципами в свете ситуации на Украине. «Именно поэтому и были введены санкции против РФ», — сказала канцлер Германии.

Меркель снова указала на необходимость полного выполнения Минских соглашений. «Когда это будет выполнено, мы сможем немедленно отменить санкции», — подчеркнула она.