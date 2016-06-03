София, 3 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Болгарская православная церковь настаивает на переносе сроков проведения Всеправославного собора, который должен пройти с 16 по 26 июня на острове Крит (Греция). Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 июня, Синод Болгарской православной церкви.

Saint-Petersburg Theological Academy Болгарский патриарх Неофит

В заявлении Синода не названы основания для такого решения, однако, отмечается, что оно было принято ввиду неких «серьезных причин». Уточняется, что рейс правительственного самолета, который должен был доставить болгарскую делегацию на Крит, отменен.

Ранее Болгарская православная церковь призвала отложить проведение Собора, так как особенно важных тем для православия, которые нужно обсуждать так масштабно нет.

Также стало известно, что представители некоторых православных поместных церквей не одобрили документы, которые были подготовлены к Собору.

Стоит отметить, что последний раз Всеправославный собор проводился более тысячи лет назад. Нынешний собор готовили более полувека.

В повестке нынешнего Собора значилось обсуждение таких тем, как отношения Православной церкви с остальным христианским миром, пост, брак, церковная миссия в современном мире и другие.