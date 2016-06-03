Кишинёв, 3 июня, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Молдавия и Румыния создали совместную рабочую группу по расследованию причин и обстоятельств крушения вертолета румынской службы экстренной помощи SMURD, который рухнул 2 июня у села Харагыш Кантемирского района Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по предварительным данным, причинами авиакатастрофы могли стать технические неисправности вертолета или неблагоприятные погодные условия.

lifeglobe.net Рука Юрия Долгорукого.

Тем временем 3 июня тела четверых погибших в результате крушения вертолета SMURD были перевезены в Румынию. В МВД Румынии отметили, что летательный аппарат был изготовлен в августе 2014 года, в 2016 году прошел проверку, а общий налет пилота составлял более 4000 часов.

В Молдавии 3 июня было объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Руководство страны возложило цветы у здания посольства Румынии в Кишиневе. «Мы считаем погибших героями, потому что они спасали жизни людей, рискуя собственными жизнями», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

Не обошлось без политических заявлений и поиска в произошедшем «руки Москвы». Мэр Кишинева от прорумынской Либеральной партии Дорин Киртоакэ заявил, что гибель команды SMURD — «жертва на алтаре объединения Молдавии с Румынией — такая же, как и жертва погибших при советской оккупации и депортированных Сталиным, и заключенных в советский ГУЛАГ».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет румынской службы экстренной помощи SMURD разбился 2 июня у села Харагыш Кантемирского района Молдавии. Все четыре члена экипажа — два пилота, врач и ассистент врача — погибли. Румынская служба экстренной помощи SMURD распространила свою деятельность на территорию Молдавии в августе 2014 года.