Лампедуза , Италия, 3 июня, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла открыл временную выставку произведений искусства на острове Лампедуза в целях содействия диалогу на тему кризиса беженцев, передает Daily Mail.

razal.ru Остров Лампедуза

«Культура объединяет людей и развивает международные отношения», — заявил Маттарелла. Он назвал итальянский остров «лучший лицом Европы». Лампедуза обрела общемировую известность после начала «Арабской весны» в Тунисе, Египте и Ливии. В 2011 году тысячи арабов и африканцев бежали туда, спасаясь от беспорядков и нищеты в своих странах. Находящийся в 113 км от Сицилии итальянский остров — одна из самых близких к Северной Африке территорий Европейского союза, где мигранты ищут политическое убежище.

На выставке представлена также картина 17-го века художника Караваджо «Спящий Купидон» как дань памяти 3-летнему сирийскому мальчику — Айлану Курди, который в 2015 году утонул в Средиземном море. Тогда фотография с изображением мальчика мгновенно разлетелась по мировым СМИ и стала спусковым механизмом для открытия границ мигрантам в Европе. Экспозиция, на котором представлены также произведения из музеев Венеции, Марселя и Туниса, продлится до 3 октября.