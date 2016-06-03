Лима, 3 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. 5 июня в Перу состоится второй тур президентских выборов. Кейко Фухимори и Педро Пабло Кучински, которые по предвыборным рейтингам идут «ноздря в ноздрю», ведут борьбу за каждый голос. Оба кандидата обещают различным политическим партиям представительство во власти. Педро Пабло Кучински назвал такой вариант «правительством большой базы» и заявил о готовности предоставить в нем места и левым силам. Кроме этого, Педро Пабло Кучински заявил, что, присоединив к себе левые силы, он сможет нейтрализовать, в случае победы на президентских выборах, сторонников Кейко Фухимори в парламенте. В свою очередь, Кейко Фухимори отметила, что ее вариант в случае прихода к власти — консенсус с другими партиями, комментирует Prensa Latina.

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По данным социологических опросов, Кейко Фухимори опережает Педро Пабло Кучински на пять-шесть процентов. Однако, пять процентов избирателей до сих пор не определились, за кого они будут голосовать. А двенадцать процентов заявляют, что готовы вычеркнуть обоих кандидатов в президенты Перу. Тем не менее пятьдесят пять процентов перуанцев уверены в победе Кейко Фухимори. Ее наиболее активно поддерживает север страны, но не южные Анды. Эксперты также отмечают, что предвыборная кампания Педро Пабло Кучински была «очень бедной и полной ошибок». Что касается Кейко Фухимори, то она «довольно дружелюбна, но не слишком харизматична», комментирует La Nacion.