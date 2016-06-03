Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Американские журналисты телеканала HBO, задержанные сотрудниками ФСБ в приграничной зоне Сочи отпущены на свободу после беседы об основах российского законодательства. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в поселке «Веселое — Псоу» трех граждан США и одного гражданина России. Граждане США оказались журналистам американского телеканала HBO, которые снимают некий фильм о недвижимости в Сочи.

В 5-и километровой зоне от границы с Абхазией действует особый приграничный режим. Нахождение там иностранных граждан регламентируется законом.