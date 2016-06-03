Берлин, 3 июня, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Ввиду износа материала трансмиссии в конце апреля над Северным морем потерпел крушение норвежский вертолет, изготовленный компанией Airbus. Из-за авиакатастрофы, унесшей жизни 13 человек, 2 июня Норвегия запретила все полеты на вертолетах типа «Супер-пума» H225, передает Der Spiegel.

flightglobal.com Airbus Helicopters H225 Super Puma

Теперь примеру норвежцев последовала армия ФРГ. Вертолеты такого же типа, которых военные называют «Кугар», на неопределенное время не будут использоваться немецкими военными, сообщил представитель «бундесвера». Ранее «Кугары» эксплуатировались в качестве VIP-транспортеров для перевозки членов правительства Германии, в том числе канцлера Ангелы Меркель и министра обороны Урсулы фон дер Ляйен.

Военные отметили, что речь идет о мерах предосторожности. Немецкие правительственные вертолеты по своей конструкции не идентичны с норвежскими аналогами.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) после катастрофы над Северным морем запретило пассажирские рейсы на «Супер-пумах». Вертолеты этого типа с 2 июня нельзя использовать и для поисково-спасательных операций. По информации Airbus, по всему миру эксплуатировались около 167 моделей H225.