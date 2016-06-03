Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали сотрудников американского телеканала HBO и главного редактора сайта «БлогСочи» в поселке «Весёлое — Псоу» в Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 3 июня, сообщает сайт «Кавказский узел».

100facts.ru В клетке

Сообщается, что сотрудники Пограничной службы ФСБ задержали трех граждан США и одного гражданина России. По неподтвержденной информации американцы приехали в Сочи для съемок фильма.

Место, где задержаны граждане США находится в 5-и километровой зоне Адлерского района, приграничной с Абхазией. В этой зоне действует особый пограничный режим. Нахождение там иностранных граждан регламентируется законом.

Официального подтверждения этой информации пока нет.