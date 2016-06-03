Ираклион, Греция, 3 июня, 2016, 22:52 — ИА Регнум. В Средиземном море недалеко от острова Крит произошла очередная трагедия с участием беженцев, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В 140 км от греческого острова перевернулось рыболовное судно, сообщает береговая охрана Греции. Из моря удалось извлечь 9 тел.

Пляж

Тем временем на западном берегу Ливии произвели омовение тел 117 мигрантов, которые захлебнулись в более ранней катастрофе 3 июня.

Представитель Красного Полумесяца сообщает, что большинство погибших являются выходцами из африканских стран.