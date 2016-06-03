Йошкар-Ола, 3 июня, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Показатель инфляции по итогам мая в Марий Эл составил 0,8%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги увеличились на 3,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

priumnojay.ru Инфляция

Максимальный темп роста демонстрируют цены на алкогольные напитки, увеличившись за месяц на 2,2%, с начала года — на 4%. Наименее значительно подорожали непродовольственные товары — на 0,5% за май, с начала года — на 3,8%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков за январь-май составил 3,5%. Самый низкий темп роста цен с начала года наблюдается на услуги — 2,1%.

Лидерами роста цен в течение месяца стали: морковь, которая подорожала на 26%, капуста белокочанная — на 21%, репчатый лук — на 16%, крупа гречневая-ядрица — на 14% и рыба живая и охлажденная — на 13%. На 5−10% увеличилась стоимость картофеля, сухих супов в пакетах, лимонов, свеклы столовой, перца черного горошком и винограда.

Кроме того, ряд продовольственных товаров подорожал в диапазоне 2−4%: свинина (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, икра лососевых рыб отечественная, рыба мороженная неразделанная, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, йогурт, творог нежирный, сыры сычужные твердые и мягкие, сыры плавленые, овощи натуральные маринованные, фруктовые соки, жевательная резинка, майонез, кетчуп, хлопья из злаков, овсяные хлопья «Геркулес», яблоки и бананы.

В группе алкогольных напитков на 4,6% подорожало отечественное пиво, на 2,3% — пиво зарубежных марок, на 2% — водка крепостью 40% об. спирта и коньяк, на 1,75% — вино виноградное крепостью до 20% об. спирта, на 0,7% — вино виноградное крепостью до 14% об.спирта.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств на 12% подорожал препарат «Лоперамид», применяемый для лечения диареи, вызванной гастроэнтеритом и воспалительными заболеваниями кишечника, на 5% выросла стоимость «Эналаприл» — препарата для контроля давления и на 4% подорожало средство от изжоги «Ренни».

В сфере транспортных услуг значительно выросла стоимость проезда в поездах. Так проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования подорожал на 20%, в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования — на 6,7%.

Также на 14% выросла стоимость услуг мобильной связи — предоставление местного соединения по сотовой связи при расчете за минуту, плата за смс-сообщение.

Кроме того, в Марий Эл увеличилась стоимость посещения детского сада при расчете за день на 1,78%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения России в апреле? по сравнению с данными за апрель 2015 года? упали на 7,1%. Реальная зарплата снизилась на 1,7%. По мнению экспертов, доходы населения будут снижаться и дальше.