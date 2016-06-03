Каракас, 3 июня, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Глава Демократического единства Хесус Торреальба заявил, что любые попытки посредничества между венесуэльской оппозицией и властями страны он оценивает скептически. Оппозиционный политик уверен, что «правительство Венесуэлы не хочет диалога «. С ним солидарен лидер оппозиции Энрике Каприлес, который полагает, что переговоры нужны Николасу Мадуро только для того, чтобы выиграть время. «Правительство Венесуэлы не имеет никакого реального желания заключать соглашение с оппозицией», заявил Энрике Каприлес, сообщает El Nuevo Herald.

Daniel Guarache Митинг венесуэльской оппозиции

На сегодняшний день в качестве посредника по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле себя попробовал бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, который прибыл в Каракас, комментирует Europa Press Правда, венесуэльская оппозиция не оценила его усилий, сочтя их бесполезными

.Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Панамы Хуан Карлос Варела также выступит посредником в урегулировании внутриполитического конфликта в Венесуэле. Первым шагом станет встреча президента Панамы с Николасом Мадуро, которая состоится на Кубе. Хуан Карлос Варела отметил, если вы хотите быть посредником, нужно быть осторожным, чтобы самому не стать частью конфликта. Он заявил, что «мы сохраняем нашу позицию в качестве посредника, стремясь к защите прав человека и демократии», комментирует Radio Reloj.