США, 3 июня, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Знаменитый в прошлом боксер 74-летний Мохаммед Али, госпитализированный накануне в больницу американского города Финик, находится при смерти. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на родственников бывшего спортсмена.

Поединок Мохаммед Али — Сонни Листон. 1965

Сообщается, что в настоящий момент Али находится в отделении интенсивной терапии, но врачи уже сообщили его детям, что «конец близок». Сперва врачи хотели отправить Али в другую больницу, но затем решили, что транспортировка может стать смертельной для него.

Напомним, накануне, 2 июня, представитель спортсмена Боб Ганнелл заявил, что Али был госпитализирован для осмотра и уверял журналистов, что бывший боксер находится в нормальном состоянии. Известно, что в последние несколько лет Али страдал болезнью Паркинсона.

Мохаммед Али является олимпийским чемпионом 1960 года и абсолютным чемпионом мира.