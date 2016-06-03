Москва, 3 июня, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Так же, как и в первом матче серии, ЦСКА вёл игру спокойно и уверенно, не упуская контроля над ходом матча. Отрываться в счёте армейца опять начали только в последней четверти.

cskabasket.com Победа ЦСКА

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 90:77 (27:23, 22:17, 16:22, 25:15) счёт в серии 2:0.

Следующий матч, который может стать последним, пройдёт в Казани 6 июня. УНИКС должен как-то изменить свою игру, иначе помощь своих трибун может оказаться недостаточно серьёзным подспорьем в борьбе с выстроенным и отлаженным армейским коллективом.