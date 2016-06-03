Дортмунд, Германия, 3 июня, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Чемпион Испании и игрок «Барселоны» Марк Бартра перейдет в дортмундскую «Боруссию» (BVB), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом игрок сборной Испании сообщил на своей интернет-странице.

Clément Bucco-Lechat Марк Бартра

За центрального защитника немецкий клуб заплатит «Барселоне» 8 миллионов евро. «ФК Барселона желает Марку Бартре всего самого хорошего в новой фазе его карьеры в качестве игрока», — говорится в заявлении каталонской команды.

В Дортмунде Бартра должен компенсировать позицию перешедшего в «Баварию» защитника сборной Германии Матса Хуммельса.