«Боруссия» латает «дыру» в защите: BVB купил Марка Бартру
Дортмунд, Германия, 3 июня, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Чемпион Испании и игрок «Барселоны» Марк Бартра перейдет в дортмундскую «Боруссию» (BVB), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом игрок сборной Испании сообщил на своей интернет-странице.
Clément Bucco-Lechat
Марк Бартра
За центрального защитника немецкий клуб заплатит «Барселоне» 8 миллионов евро. «ФК Барселона желает Марку Бартре всего самого хорошего в новой фазе его карьеры в качестве игрока», — говорится в заявлении каталонской команды.
В Дортмунде Бартра должен компенсировать позицию перешедшего в «Баварию» защитника сборной Германии Матса Хуммельса.