Амстердам, 3 июня, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Прокуратура Нидерландов сообщила, что осенью этого года представит информацию о том, из какого оружия был сбит самолет MH17 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины. Пресс-служба прокуратуры Нидерландов сообщила об этом сегодня, 3 июня.

Элин Кляопатра Данелсон-Гамбоги. «Медиум» 1886 год

Уточняется, что представленный доклад не будет окончательным результатом расследования. В пресс-релизе прокуратуры Нидерландов сказано, что комиссия по расследованию до сих пор ждет информации от Российской Федерации в отношении расположения системы «Бук».

Напомним, Boeing 777 малазийских авиалиний, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в столицу Малазии Куалу-Лумпур, взорвался в небе над Донецком 17-го июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Сразу после трагедии, поддерживающие захвативших власть на Украине страны, объявили виновными в катастрофе пророссийски настроенных ополченцев Донбасса. Согласно этой версии, Boeing был сбит ракетами, выпущенными из принадлежащего ополченцам ЗРК «Бук». По другой версии, малазийский лайнер мог быть сбит ракетами типа «воздух-воздух», выпущенными украинским истребителем. Эта версия была озвучена в документальном фильме-расследовании BBC.