Ижевск, 3 июня, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Обвинение в отношении подозреваемого в уголовном деле о срыве отопительного сезона в Ижевске будет предъявлено в июне. Об этом заявил глава СУ СКР по Удмуртии Владимир Никешкин, сообщает Udm-info.

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«У нас есть предполагаемый подозреваемый», — сказал руководитель ведомства, добавив, что речь идет о работающем в настоящее время или бывшем муниципальном чиновнике.

По словам Никешкина, степень вины конкретных лиц было определить достаточно сложно, поскольку в период подготовки к отопительному сезону главой администрации Ижевска сначала был Денис Агашин, затем его сменил Сергей Климов, и только потом — в октябре — главой города стал Юрий Тюрин.

Несмотря на указанные обстоятельства, отметил глава управления, «вырисовывается вина определенных должностных лиц».

Напомним, в связи со сложной ситуацией на теплосетях Ижевска в городе с 22 января по 10 февраля 2016 года действовал режим ЧС. С начала отопительного сезона 2015−2016 годов в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем является ООО «УКС».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело о халатности возбудили в январе 2016 года для определения виновных в срыве отопительного сезона в Ижевске. В рамках расследования допрошены председатель правительства Удмуртии, глава Ижевска и другие должностные лица. В ответственных ведомствах произведены выемки документов.

Управление ФАС по Удмуртии возбудило 10 административных дел в отношении ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) и 5 административных дел в отношении ПАО «Т Плюс» по ч.2 ст.14.31 КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением»).

Прокуратура Удмуртии совместно со специалистами министерства энергетики и ЖКХ, а также УФАС республики проверила законность, полноту и эффективность расходования ООО «УКС» средств, поступивших на текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и теплосетевого оборудования в 2015 году.

Глава Удмуртии Александр Соловьев обвинял ООО «УКС» в срыве отопительного сезона. «Если говорить честно, виноваты они. В 2008 году взяли теплосети в аренду, не вкладывая ничего», — пояснял свою позицию Соловьев. Также он обещал наказать виновных в создавшейся ситуации.

В середине февраля вице-премьер Удмуртии Андрей Сивцов, курирующий сферу ЖКХ, подал заявление об увольнении по собственному желанию. В то же время министру энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии Ивану Маринину и его первому заместителю Сергею Сивцову объявили выговор.

Планировалось расторгнуть договор аренды теплосетей с ООО, однако администрация Ижевска все-таки урегулировала отношения с поставщиком услуг. Стороны разработали единый план модернизации, ремонта и замены трубопроводов, который должен быть реализован до 31 августа 2016 года.