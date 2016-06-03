Париж, 3 июня, 2016, 22:05 — ИА Регнум. В мужском и женском одиночных разрядах полуфинальные матчи принесли следующие результаты:

superseb694 Открытый чемпионат Франции по теннису Roland-Garros

Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) 3:0 (6:2, 6:1, 6:4)

(Сербия) — Доминик Тим (Австрия) (6:2, 6:1, 6:4) Станислас Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) 1:3 (4:6, 2:6, 6:4, 2:6)

(Великобритания) (4:6, 2:6, 6:4, 2:6) Гарбин Мугуруса (Испания) — Саманта Стосур (Австралия) 2:0 (6:2 6:4)

(Испания) — Саманта Стосур (Австралия) (6:2 6:4) Серена Уильямс (США) — Кики Бертенс (Нидерланды) 2:0 (7:6(7) 6:4)

Таким образом в финалах одиночных разрядов на Открытом чемпионате Франции сыграют:

Завтра, в субботу, 4 июня в женском финале сыграют испанка Гарбин Мугуруса и американка Серена Вильямс, а в воскресенье, 5 июня в мужском финале сыграют Новак Джокович и Энди Маррей.

В парных разрядах тоже определились финалисты, а в миксте даже определились победители.

Мартина Хингис/Леандер Паес — Саня Мирза/Иван Додиг 2:1 (4:6, 6:4, ст 10:8)

Полуфиналы в женском парном разряде закончились так:

Крейчикова/Синякова (Чехия) — Макарова/Веснина (Россия) 0:2 (4:6, 2:6)

(Россия) (4:6, 2:6) Гаспарян/Кузнецова (Россия) — Гарсия/Младенович (Франция) 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

Пара Крейчикова/Синякова в одной восьмой финала победили первую пару посева и вообще первую пару мира Хингис/Мирза, которые, кстати, сегодня встретились уже друг с другом в финале смешанного разряда. А в финале женского парного разряда сыграют россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина против хозяек кортов, француженок Каролин Гарсия и Кристина Младенович. Этот матч пройдёт 5 июня.

В мужском парном разряде в финале сыграют испанцы Фелициано Лопес и Марк Лопес против американцев Майка Брайана о Боба Брайана. Этот матч пройдёт завтра, 4 июня.

Мартина Хингис, победившая сегодня вместе с Леандером Паесом соревнования в миксте, в сентябре отметит тридцать шестой день рождения, то есть нынешнюю победу на турнире Большого шлема она однржала в 35 лет. Результат заметный, но далеко не рекордный. Мартина Навратилова, в честь которой и назвали в своё время Хингис Мартиной, побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2003 году в возрасте 47 лет, в паре с тем же Леандером Паесом, с которым в этом году победила Мартина Хингис, а в 2006 году в возрасте 50 лет Навратилова выиграла открытый чемпионат США вместе с Бобом Брайаном, который в воскресенье сыграет с братом Майком в финале нынешнего Roland-Garros. Этот рекорд Хингис если и побьёт, то не раньше, чем через пятнадцать лет.

Росиян же больше всего волнует то, как сыграют в финале Екатерина Макарова и Елена Веснина. Желаем нашим девушкам показать игру своего уровня, и тогда успех должен к ним придти.