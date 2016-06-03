Хайкоу, Китай, 3 июня, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Более 400 российских туристов не могут вылететь из китайской провинции Хайнань на юге Поднебесной. Об этом сегодня, 3 июня, пишут «Известия».

utair.ru Самолет авиакомпании «ЮТэйр»

Сообщается, что российская авиакомпания «ЮТэйр» не получила от властей Китая разрешения на выполнение чартерных рейсов в июне. Таким образом, у более чем 400 российских туристов в Хайнане могут возникнуть проблемы с возвращением на Родину.

Авиакомпания «ЮТэйр» информирует, что у нее отсутствует возможность обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Москва-Хайкоу-Москва начиная с 3 июня 2016 года по независящим от авиакомпании причинам.

Главное управление гражданской авиации КНР отказалось выдавать соответствующее разрешение на выполнение чартерной программы на остров Хайнань.

В письме российской авиакомпании китайские авиационные власти пояснили, что все рейсы зарубежных и внутренних авиакомпаний в Хайкоу и обратно были приостановлены в одностороннем порядке на неопределенное время по причине систематических нарушений аэропортом регулярности выполнения полетов.